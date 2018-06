Lelie zorggroep verhuist eind 2018 naar Rotterdam

Medewerkers van het hoofdkantoor van Lelie zorggroep verhuizen van Capelle aan den IJssel naar een nieuwe locatie in Rotterdam eind 2018. Omdat Lelie zorggroep in de Maasstad tien verpleeghuizen heeft en er thuiszorg levert, was een hoofdkantoor in deze stad 'een lang gekoesterde wens', aldus bestuurder Hendrik Jan van den Berg.

De nieuwe locatie wordt naast hoofdkantoor tevens het nieuwe opleidingscentrum van Lelie zorggroep. Met ruim drieduizend medewerkers verspreid over Nederland is er volgens de zorgaanbieder 'veel behoefte aan scholing om hen bevoegd en bekwaam te houden voor de zorg- en hulpverlening’. De nieuwe kantoorlocatie is gevestigd in het bestuurscommissiegebied Alexander en heeft een ‘centrale ligging ten opzichte van het openbaar vervoer en snelwegen', bovendien ligt verpleeghuis De Burcht op loopafstand.

Hendrik Jan van den Berg: "De nieuwe kantoorlocatie kan naar de eisen van de huidige tijd worden ingevuld, waarbij ook veel aandacht is voor duurzaamheid, bereikbaarheid en een prettige werksfeer. Daarnaast vinden we het prachtig om met de ondersteunende diensten weer zo dicht bij een van onze zorglocaties te werken." De huurovereenkomst met verhuurder NSI Kantorenbeheer is gesloten voor vijftien jaar, zodat de noodzakelijke investeringen ook duurzaam zijn.