'Zorgkompas niet zelfstandig verder na grote verliezen'

Zorgkompas en Zorgkompas Midden-Nederland hebben vorig jaar opnieuw grote verliezen geleden. Uit de jaarrekening van moederbedrijf Alliade blijkt dat het voortbestaan van de twee thuiszorgbedrijven wordt bedreigd, zo meldt RTL Z.

Zorgkompas boekte vorig jaar een verlies van bijna 2,1 miljoen euro, een verdubbeling van het verlies van het jaar ervoor. Zusterbedrijf Zorgkompas Midden Nederland boekte een verlies van ruim 1,6 miljoen euro. Dat is 2,5 keer zoveel als het voorgaande jaar. De twee bedrijven hebben samen ruim 2000 werknemers en een omzet van ruim 20 miljoen euro.

In 2016 werden ook al flinke verliezen geboekt. Alliade hield de dochters met leningen op de been, stelt RTL Z. De zorgorganisatie kondigde kostenbesparingen aan, maar nu lijkt toch het einde in zicht. "Vanwege de resultaten en de vermogensontwikkeling van Zorgkompas BV en Zorgkompas Midden Nederland BV is (…) geconcludeerd dat het niet mogelijk is om de activiteiten zelfstandig door te zetten", zo citeert RTL Z uit het jaarverslag.

Volgens het verslag zullen de activiteiten "zoveel mogelijk worden overgedragen aan andere partijen binnen of buiten het concern". Woordvoerder Gerard Akkerman heeft dit tegenover RTL Z niet nader willen toelichten. Hij wijst erop dat het resultaat van Alliade als geheel vorig jaar "buitengewoon positief" was, aldus RTL Z.