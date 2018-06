Gratis VOG voor vrijwilligers jeugd en gehandicapten

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt binnenkort gratis voor alle vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. De regering hoopt de regeling rondom de VOG's vanaf 1 november uit te breiden, laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten.

Sinds enkele jaren kunnen vrijwilligers in deze categorie al gratis een VOG krijgen, maar hier gelden wel beperkingen voor. Zo mag de organisatie geen winstoogmerk hebben en moet ze voor meer dan 70 procent uit vrijwilligers bestaan. Van die voorwaarden wil het kabinet af. De maatregel was al in het regeerakkoord opgenomen, maar onbekend was nog wanneer deze zou ingaan.



Geheel zonder voorwaarden is de nieuwe regeling niet. Organisaties moeten wel aantonen dat hun vrijwilligers met kinderen of verstandelijk gehandicapten werken. Ook moeten ze in bredere zin een integriteitsbeleid voeren, met bijvoorbeeld gedragsregels en een vertrouwenspersoon. Uiterlijk 1 juli moet de ingangsdatum definitief bekend worden. (ANP)