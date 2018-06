Gezondheidscentrum Medimel mag weer zorg leveren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heft een bevel onder dwangsom tegen Medimel op. Het gezondheidscentrum in Utrecht voldoet weer aan de voorwaarden voor veilige zorg, zo maakt de inspectie bekend, en mag dus weer zorg leveren.

De IGJ beval Medimel de zorg te staken na een bezoek op 18 mei. Daarbij constateerde de inspectie dat het centrum de huisartsenzorg en de spoedzorg niet goed geregeld had. In de praktijk mocht geen zorg meer worden verleend die valt onder in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daaronder valt onder meer de huisartsenzorg.

Medimel heeft intussen de documenten aangeleverd om aan te tonen dat de tekortkomingen zijn weggenomen. De inspectie concludeert op basis van de documenten dat er geen gevaar voor de veiligheid of gezondheid van patiënten meer is en heft dus het bevel tegen het gezondheidscentrum met ingang van 12 juni op.