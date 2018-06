Bijval en kritiek voor sigaretten-onderzoek RIVM

Gezondheidsinstituut RIVM "slaat de plank volledig mis" met het onderzoek naar de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten. Dat stelt Japan Tobacco International (JTI). Organisaties die aangesloten zijn bij Verslavingskunde Nederland zien in het RIVM-onderzoek juist een bevestiging van het idee dat de tabaksindustrie het publiek misleidt over de schadelijke effecten van tabak.

Volgens de fabrikant van onder meer Benson & Hedges, Camel en Silk Cut heeft het RIVM een Canadese testmethode gebruikt in plaats van de door de Europese Unie (EU) verplicht gestelde eisen. "Dit is te vergelijken met het uitvoeren van een meting in inches en dan verbaasd te zijn dat dit een andere uitkomst geeft dan in centimeters", aldus het tabaksbedrijf. Volgens JTI voldoet de tabaksindustrie al 25 jaar aan de ISO-testmethode die de EU verplicht stelt.

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek woensdag dat de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide zeker twee keer zo hoog is als fabrikanten opgeven. In het slechtste geval bevat de rook zelfs 26 keer zoveel teer als op het pakje staat. "De resultaten passen in het beeld dat wij van de tabaksindustrie hebben", stelt Verslavingskunde Nederland in een reactie. "De tabaksindustrie blijkt rokers en de samenleving als geheel structureel te misleiden over de schadelijkheid van sigaretten. Het moedwillig teweegbrengen van verslaving en zeer schadelijke stoffen toevoegen aan een product, zonder hierover transparant te communiceren, ziet Verslavingskunde Nederland als een zeer laakbaar feit."

Verslavingskunde Nederland, waar twaalf organisaties bij zijn aangesloten, ziet in het RIVM-onderzoek reden te meer om de aangifte tegen de tabaksindustrie door te zetten. (ANP/Skip)