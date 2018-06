Reinier van Arkel behaalt opnieuw positief resultaat

Reinier van Arkel heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van ruim 800.000 euro, zo blijkt uit de jaarrekening. Het is het tweede jaar op rij dat de ggz-aanbieder zwarte cijfers schrijft, al is het resultaat wel lager dan het jaar ervoor. Toen pluste de organisatie nog ruim 3,3 miljoen euro.

Het verschil tussen 2016 en 2017 zit ‘m vooral in de post 'overige bedrijfsopbrengsten'. Die bedroegen in 2016 meer omdat Reinier van Arkel vastgoed heeft verkocht, aldus communicatiemedewerker Ilse van den Eeden. Dit is eenmalig geweest, in 2017 zijn er geen gebouwen van de hand gedaan en is het bedrag onder de streep bij overige bedrijfsopbrengsten lager dan het jaar ervoor.

Bestuursvoorzitter Eddy van Doorn noemt in een persverklaring 2016 een intensief jaar, waarbij zijn organisatie voor het eerst in vier jaar uit de rode cijfers is gekomen. 'Al is het resultaat in 2017 nog steeds beperkt. Wij zijn weer uit het dal geklommen en dat is duidelijk waarneembaar binnen onze organisatie.'

Rode cijfers

2017 Is het tweede jaar op rij dat Reinier van Arkel afsluit met een positief resultaat sinds de ggz-aanbieder in 2013 voor het eerst in de rode cijfers dook. Toen leed de organisatie een verlies van 3 miljoen euro. Dit resultaat stond in schril contrast met de 2,6 miljoen euro die de aanbieder in 2012 nog in de plus stond. Het negatieve resultaat leek voornamelijk te verklaren uit verhoogde bedrijfslasten, met name de personeelskosten waren flink gestegen.

Voor Reinier van Arkel stond 2017 in het teken van het vasthouden van de in 2016 ingezette lijn van sturing op haar bedrijfsvoering alsmede de focus op inhoudelijke thema’s die bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Het jaar 2018 wordt 'wederom een belangrijk jaar', waarin de zorgorganisatie werkt met medewerkers, cliënten, naasten en stakeholders aan een nieuwe koers, waarbij Reinier van Arkel flexibel en wendbaar wil zijn en de zorg zo dichtbij mogelijk bieden.