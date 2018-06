Talant benoemt nieuwe directeur

Silvia Vuist is met ingang van 1 september benoemd tot directeur van gehandicaptenzorgorganisatie Talant. Zij volgt in die functie Bothilde Buma op, die per 9 juli de overstap maakt naar woningcorporatie Woonservice.

Vuist heeft een lange historie bij organisaties van Zorggroep Alliade, waar Talant onderdeel van is. Ze heeft daar diverse projectfuncties vervuld en werkte de afgelopen jaren bij Reik en Meriant in managementfuncties. Op dit moment is Vuist manager bij de centrale behandeldienst van Alliade.

Samen met de huidige directeuren Joke van Leeuwen, Auke Jelle Kingma en Oedo Zwart, gaat Vuist het directieteam van Talant vormen.