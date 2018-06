'Gelazer over wachttijden ggz moet stoppen'

Een groot deel van de Tweede Kamer wil niet langer wachten tot ggz-instellingen open kaart spelen over de wachttijd voor patiënten. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid moet de instellingen die niet meewerken met naam en toenaam aan de kaak stellen, vinden onder meer regeringspartijen VVD en CDA.

"Het gelazer moet echt over zijn", briest VVD-Kamerlid Leendert de Lange. Zo "laad je de verdenking op je dat je iemand liever laat wachten". Zijn CDA-collega Joba van den Berg noemt het gedraal "onacceptabel". Andere partijen gaven er blijk van er ook zo over te denken.

Dat mensen met psychische problemen soms maanden op zorg moeten wachten, zit Kamer en kabinet al langer dwars. De ggz beloofde vorig jaar beterschap, maar daarvan is nog weinig terechtgekomen. De geestelijke gezondheidszorg haalt bij lange na zijn eigen normen niet. Sommige instellingen weigeren zelfs te vertellen hoe lang ze patiënten laten wachten, ook al heeft de inspectie dat uitdrukkelijk opgedragen.

Zwijgen

De partijen lijken op hun wenken te worden bediend. Blokhuis maakt later dit jaar op de website kiezenindeggz.nl bekend hoe lang het bij iedere instelling duurt voor een behandeling kan beginnen. VVD en CDA willen in ieder geval voor 1 september van de staatssecretaris weten welke instellingen nog zwijgen over hun wachttijden.

Blokhuis dreigde in april al met verscherpt toezicht en boetes als de wachttijden niet korter worden. (ANP)