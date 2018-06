Bewoners zorgcentrum slapen elders na brand

Vanwege een brand in woonzorgcentrum Beatrix in Doorn zijn zestig bewoners geëvacueerd. Een deel van hen moest de nacht elders doorbrengen. Een persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur woedde in een woonkamer op de begane grond van het woonzorgcentrum. Daar wonen mensen die de brandweer omschrijft als "verminderd zelfredzaam". De brand was vrij snel geblust. Volgens een woordvoerder van de brandweer viel de brand zelf mee, maar veroorzaakte die wel veel rook in het pand. Uit voorzorg rukten diverse brandweereenheden en in totaal veertien ambulances uit.

Bewoners die niet in hun kamer konden blijven door de brand, zijn elders in het pand opgevangen of bij familie, meldt de veiligheidsregio. (ANP)