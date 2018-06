VWS wil postnatale depressie bespreekbaar maken

Ruim de helft van de Nederlandse vrouwen met een postnatale depressie (PPD) vindt het moeilijk hierover te praten. Ze zijn bang dat anderen hen als slechte moeder zien als ze om hulp vragen, of dat ze een ander daarmee belasten. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, dat donderdag een campagne begint om het onderwerp beter bespreekbaar te maken.

Voor de naasten van een vrouw met PPD blijkt het ook een lastig onderwerp. Bijna de helft gaf aan liever te wachten tot de vrouw het onderwerp aansnijdt. Ze zeiden bang te zijn de vrouw te kwetsen als ze erover zouden beginnen, terwijl de helft van de vrouwen in het onderzoek juist aangeeft het fijn te vinden als iemand anders de eerste stap zou zetten. De partner is voor de meeste vrouwen de aangewezen persoon om over het onderwerp te praten: zo’n twee derde van de ondervraagden deed dat.

Staatssecretaris Paul Blokhuis wil met de campagne het onderwerp uit de taboesfeer halen, onder meer met spotjes op radio en televisie. "Het is heel belangrijk dat professionals hier aandacht voor hebben", zegt hij. "Maar zeker zo belangrijk is dat net bevallen moeders en hun naasten erover durven te praten. Je bent geen slechte moeder als je niet op een roze wolk zit." (ANP)