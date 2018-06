Ernst Klunder verlaat Dimence Groep

Ernst Klunder, voorzitter raad van bestuur van ggz-aanbieder Dimence Groep, stapt per 1 oktober aanstaande de Dimence Groep. Hij wordt lid van de raad van bestuur van gehandicaptenzorginstelling ’s Heeren Loo.

Ernst Klunder werkt al veertien jaar bij de Dimence Groep en haar rechtsvoorgangers. De bedrijfseconoom heeft in het verleden onder andere gewerkt als regiomanager voor Achmea en is lid van de raad van bestuur van Riaggz over de IJssel geweest.

De Dimence Groep heeft zich naar eigen zeggen in de loop der jaren ontwikkeld tot een 'toonaangevende instelling in de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein'. Klunder laat 'een sterke en solide organisatie achter die zich volop blijft ontwikkelen'. Dimence Groep werkt in de regio’s Almelo, Deventer, Zwolle en omgeving.