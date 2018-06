Huisartsen vervangen patiëntenfolders door website

De handzame foldertjes met begrijpelijke informatie over tal van kwalen gaan verdwijnen uit de wachtkamer van de huisarts. Belangstellenden kunnen zich volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wenden tot de site Thuisarts.nl, 'een volwaardige vervanging van de NHG-Patiëntenfolder'.

'De website is gebruiksvriendelijk voor jong tot oud en biedt actuele informatie in de vorm van tekst, films en afbeeldingen', aldus het NHG. 'Desbetreffende pagina’s zijn eenvoudig te printen of te mailen. Bovendien is Thuisarts.nl populair: recent onderzoek laat zien dat 95 procent van de huisartsen de website gebruikt.'

Voor digibeten kan de huisarts de informatie desgevraagd uitprinten, aldus een woordvoerster. Ook komen er meer en meer beeldschermen met informatie in wachtkamers te staan. (ANP)