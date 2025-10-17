Huisartsen en AI: veel behoefte, weinig gebruik

Huisartsen hebben veel behoefte aan ondersteuning van artificial intelligence (AI), maar toepassingen vinden zeer beperkt hun weg naar de praktijk. Een derde tot de helft van de huisartsenpraktijken gebruikt geen AI-toepassingen maar zou dat wel willen. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête van Nivel, dat voor het eerst AI meenam in de vragen.

Beeld: ChayTee / stock.adobe.com

Sinds 2020 monitort het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) jaarlijks het gebruik van digitale zorgtoepassingen door huisartsen. Vorig jaar is voor het eerst gevraagd naar AI-gedreven ondersteuning. Ruim zevenhonderd medewerkers van huisartsenpraktijken deden mee aan de enquête. Het beeld dat uit hun antwoorden naar voren komt, is dat digitale en hybride zorg al breed is ingeburgerd en steeds verder toeneemt. E-consults, online herhaalrecepten en Teleconsultatie worden door meer dan 90 procent ingezet. Een ruimte meerderheid gebruikt digitale ggz en de mogelijkheid om online afspraken te maken. De percentages voor telemonitoring en videobellen schommelen rond de 50 procent.

Inzet van AI

Uitzondering op deze trend van digitalisering is inzet van AI in de huisartsenpraktijk. Minder dan een kwart van de ondervraagden zegt daar gebruik van te maken. Systemen voor spraakgestuurde rapportage en AI-gedreven triagehulp lopen voorop. Zij zijn volgens de onderzoekers ook ver in hun ontwikkeling en sluiten goed aan bij de praktijkprocessen.

Onzekerheid

Overige AI-toepassingen, zoals voor diagnostiek, preventieve zorg, gepersonaliseerde behandelplannen of chatbots worden nauwelijks gebruikt, een enkele pionier daargelaten. Wat ook opvalt: via open antwoorden worden in de enquête bijna geen aanvullende AI-toepassingen genoemd. Bovendien is er een zekere mate van onzekerheid: 8 tot 10 procent zegt niet te weten of specifieke AI-toepassingen in de eigen praktijk aanwezig zijn. Gebrek aan kennis en onduidelijkheid over wat AI precies is, zijn geen uitzondering en staat implementatie in de weg.

Behoefte

Tegelijkertijd blijkt uit het NIVEL-onderzoek dat huisartsen wel degelijk behoefte hebben aan AI-tools om hun werklast te verminderen. Ongeveer de helft wil toepassingen voor spraakgestuurd rapporteren en ondersteuning bij preventie of triage inzetten. De huisartsen spreken zich ook duidelijk uit over waar ze weinig interesse in hebben. Zo ziet ongeveer de helft weinig heil in een chatbot of digitale doktersassistent en evenmin in diagnostiek en gepersonaliseerde behandelplannen op basis van AI.

Praktijken

Tussen verschillende soorten praktijken bestaan geen grote verschillen, blijkt uit de cijfers. Groepspraktijken tonen iets meer interesse in AI-toepassingen, net als grote praktijken en huisartsen uit zeer stedelijke regio’s. De mate van adoptie hangt vooral af van factoren als de verwachte meerwaarde, digitale vaardigheden, vergoedingsstructuren, patiëntveiligheid en integratie in werkprocessen aldus het rapport.