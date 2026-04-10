47 huisartsenpraktijken in Noord-Veluwe aangesloten op Mitz

,

In de regio Noord-Veluwe, rondom Harderwijk, zijn 47 huisartsenpraktijken nu aangesloten op Mitz. Dit is de landelijke online voorziening waarmee patiënten kunnen vastleggen welke zorgverleners hun medische gegevens mogen inzien.

De uitrol van Mitz in Noord-Veluwe is gecoördineerd door huisartsencoöperatie Medicamus en vormt een stap naar betere en veiligere gegevensuitwisseling in de eerstelijnszorg.

Waar het Landelijk Schakelpunt (LSP) de uitwisseling van medische gegevens mogelijk maakt, regelt Mitz een centrale plek waar patiënten een toestemmingskeuze kunnen maken voor het uitwisselen van hun medische gegevens.

Mitz wordt beheerd door VZVZ, de organisatie achter de landelijke uitwisselingsinfrastructuur LSP. Medicamus heeft de aansluiting samen met ICT-leverancier HealthConnected gerealiseerd. Twee praktijken sluiten aan via het informatiesysteem van leverancier Sanday.

