Proteion betaalt salarisverhoging thuishulpen uit eigen zak

Proteion Schoon neemt een ingrijpend besluit en verhoogt de salarissen van alle thuishulpen. De aanbieder van huishoudelijke hulp vertrouwt erop dat de gemeenten waar de thuishulpen actief zijn 'hun verantwoordelijkheid nemen' en het tarief voor hulp bij het huishouden verhogen. Proteion legt het verschil bij uit de eigen reserves.

Hoewel de nieuwe loonschaal alleen geldt voor medewerkers die in bepaalde gemeentes werken, heeft Proteion besloten de salarissen voor alle thuishulpen te verhogen. De organisatie vindt het belangrijk dat haar medewerkers zich gewaardeerd voelen. Daarom kiest de Limburgse zorgorganisatie er vrijwillig voor om het salaris van alle thuishulpen door te voeren.

De gemeenten betalen voor de inzet van de thuishulpen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten betalen zorgaanbieders een vast tarief voor elk uur huishoudelijk hulp. Gemeenten die werken volgens de Algemene Maatregel van Bestuur moeten zich houden aan de nieuwe loonschaal die per 1 april 2018 is ingegaan. Met anderen woorden: zij moeten het tarief dat ze voor huishoudelijke hulp betalen aan zorgorganisaties verhogen.

Momenteel is Proteion in gesprek met verschillende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg om goede afspraken te maken over de tarieven. Voorlopig betaalt de organisatie de salarisverhoging zelf. Wiel Ploegman, voorzitter raad van bestuur: "Dit besluit is ingrijpend, we leggen namelijk zelf het geld bij zonder zekerheid over compensatie. Maar onze medewerkers zijn het waard."