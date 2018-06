Kabinet maakt geld vrij voor forensische zorg

Het kabinet gaat meer geld uittrekken voor de zorg in tbs-klinieken en psychiatrische instellingen. Dat laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) dinsdag weten, in reactie op een kritisch rapport over de geestelijke gezondheidszorg.

Hoeveel geld erbij komt, laat Dekker nog in het midden. Dat zal onder meer afhangen "van de uitkomsten van het gesprek dat ik met de sector voer’’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is er zeker 20 miljoen euro nodig "om de balans in de sector’’ terug te brengen. Als op deze voet wordt doorgegaan, betekent dat een "toename van het aantal incidenten in de sector", aldus beide koepels in een brandbrief.

Regeldruk

Onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) deed in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en GGZ Nederland onderzoek. Uit het rapport komt onder meer naar voren dat de werkdruk te hoog is, dat er personeelstekorten zijn en er te weinig geld is. Dekker wil onder meer iets aan de regeldruk doen. AEF stelt dat psychiaters in een 36-urige werkweek zestien uur kwijt zijn aan administratie. Dat wil de minister in 2020 met 25 procent hebben teruggedrongen.

In tbs-instellingen is de afgelopen jaren het geweld tegen personeel toegenomen, bleek vorig jaar uit cijfers opgevraagd door het ANP. Het aantal incidenten steeg in 2016 naar 133, van 86 in 2015. In die jaren waren er slechts cijfers beschikbaar van twee van de zeven tbs-klinieken. Het aantal persoonlijke bedreigingen steeg in die jaren van 3350 naar meer dan 3600. (ANP)