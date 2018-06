Nico Klay treedt terug als bestuurder Oogziekenhuis Rotterdam

Nico Klay heeft de raad van toezicht laten weten zijn functie binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam dit najaar te zullen beëindigen. Hij is tot dit besluit gekomen na twee jaar 'met veel plezier' leiding te hebben gegeven aan de organisatie, omdat de inhoud van de positie in combinatie met de reisafstand een te grote wissel op zijn privésituatie met een jong gezin trekt.

Piet Batenburg, voorzitter van de raad van toezicht, betreurt de beslissing van Klay, die de afgelopen twee jaar veel heeft betekend voor Het Oogziekenhuis, valt te lezen in een persverklaring. "We gaan ons beraden over de invulling van de bestuurspositie, zodat – in gezamenlijkheid met de medisch specialisten - de positie van Het Oogziekenhuis Rotterdam als het toonaangevend topinstituut voor de oogzorg in Nederland - in combinatie met wetenschap en opleiding - naar de toekomst wordt geborgd."

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft de afgelopen jaren naar eigen zeggen de strategische koers bepaald en verstevigd. De derdelijns oogzorg wordt over de volle breedte geleverd en in de regio heeft het ziekenhuis haar tweedelijnsfunctie. De opleiding tot oogarts is uitgebreid en de wetenschap is integraal onderdeel geworden van de activiteiten van het ziekenhuis. Klay: "Het ziekenhuis staat er zowel kwalitatief als financieel weer sterk voor. Dit is een goed moment om het stokje over te dragen."