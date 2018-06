Bestuursvoorzitter Van Ingen neemt afscheid van Nysingh

Wilma van Ingen stopt op 1 september als voorzitterschap van de raad van bestuur van Nysingh advocaten - notarissen. Van Ingen begon in 2009 bij Nysingh en heeft in haar twee bestuursperioden met twee verschillende besturen samengewerkt.

"Maximaal twee bestuursperiodes is bijna overal gebruikelijk", zegt Van Ingen zelf over haar afscheid. "En voor mij voelt het ook als een natuurlijk moment. Nysingh staat als een huis en de waardering van cliënten is groot. Goed moment om uit te vliegen."

Medebestuurder Jan Hein Meijer: "We gaan haar enorm missen. Zij heeft laten zien hoe je in een omgeving met zoveel professionals en interne aandeelhouders successen boekt met elkaar."

Nysingh advocaten-notarissen verleent juridische diensten en advies aan bedrijven en instellingen in onder meer de zorgsector.