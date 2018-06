Stap richting zorgreus VS zonder winstdoel

Technologie- en webwinkelbedrijf Amazon, investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway en bank JPMorgan Chase hebben een belangrijke stap gezet in de richting van hun streven om een groot zorgbedrijf zonder winstoogmerk op te zetten. De Wall Street-giganten hebben Atul Gawande naar voren geschoven als topman van het nieuwe, nog naamloze bedrijf.

Gawande is bekend als journalist en chirurg. Hij schreef uitgebreid over wat de initiatiefnemers "het falen van de Verenigde Staten in de omgang met een inefficiënt zorgsysteem" noemen. Miljardair en Berkshire-oprichter Warren Buffett noemde het zorgsysteem ook al eens een "ringworm die de Amerikaanse economie van binnenuit opeet".



Een belangrijk doel van de nieuwe onderneming, die onafhankelijk zal functioneren van de oprichters, is de zorgkosten in de VS omlaag te krijgen. Het bedrijf zal zich richten op de gezondheid van werknemers, al hebben JP Morgan-topman Jamie Dimon en Buffett al gezegd dat het jaren zal duren voor het bedrijf resultaat oplevert. Ondertussen zet alleen het plan al bestaande zorgbedrijven op de beurs onder druk. (ANP)