PGGM koopt belang in groene energie

Pensioenbeheerder PGGM heeft een belang van 50 procent van een portfolio hernieuwbare energieprojecten gekocht van EDF Renewables. De portefeuille bevat twee windparken en een zonnepark in de Verenigde Staten. Die hebben een totale capaciteit van 588 MW. Naar verwachting wordt de portefeuille op korte termijn verder uitgebreid.

PGGM doet de investering in het kader van het eigen Infrastructure Fund. De pensioenbeheerder heeft nu zo'n 7 miljard euro belegd in klimaatoplossingen en wil dat verder opvoeren naar 20 miljard euro over twee jaar. Wat PGGM heeft betaald voor het belang in de EDF-portefeuille, meldt de pensioenbelegger niet.

PGGM beheert voor diverse pensioenfondsen een vermogen van in totaal meer dan 200 miljard euro. De bekendste klant van PGGM is het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waar PGGM ook uit voortkomt. In 2008 is PGGM van PFZW afgesplitst. (ANP)