ZMC biedt standaard niet-medische ondersteuning bij kanker

Bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC) krijgt iedereen met kanker sinds deze zomer standaard niet-medische begeleiding door een ondersteuningsconsulent. Het ZMC is het eerste ziekenhuis dat dit oncologie-breed aanbiedt.

Twaalf oncologieverpleegkundigen van het ZMC zijn opgeleid tot ondersteuningsconsulent door Stichting OOK (Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker). De consulenten zijn het vaste aanspreekpunt voor mensen met kanker en hun naasten, zij bespreken met hen onderwerpen zoals de invloed van behandelingen en gevolgen van de ziekte op het dagelijks leven en functioneren. Op basis van deze gesprekken ontvangen mensen persoonlijk advies en, indien nodig, doorverwijzingen voor niet-medische (na)zorg zoals psychologische ondersteuning, huidtherapie en voedingsadvies.

De inzet van ondersteuningsconsulenten bij het ZMC is het resultaat van de QuickScan die het ziekenhuis door Stichting OOK liet uitvoeren. Hieruit volgden aanbevelingen om de zorg aan mensen met kanker verder te optimaliseren, op basis van de aanbevelingen besloot het ZMC meer aandacht te besteden aan het bieden van niet-medische ondersteuning. Volgens Stichting OOK is het voor mensen met kanker die behoefte hebben aan ondersteuning bij niet-medische aspecten van de ziekte, vaak lastig om de weg te vinden in het zorgaanbod.

Verantwoordelijkheid

"We zijn enorm blij dat bij het Zaans Medisch Centrum de ondersteuningsconsulent oncologie-breed wordt uitgerold", zegt Anne-Marie Bart, manager implementatie Stichting OOK. "Steeds meer ziekenhuizen zijn geïnteresseerd in werken met een ondersteuningsconsulent, maar starten meestal met een beperkte groep patiënten. Door niet-medische zorg standaard aan te bieden aan alle mensen met kanker, toont het Zaans Medisch Centrum lef en nemen zij verantwoordelijkheid."