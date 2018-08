Lea Bouwmeester stopt als directeur Nederlandse Diabetesfederatie

Lea Bouwmeester stopt per 1 oktober als directeur van de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF). Ze legt haar functie neer om zich de komende tijd te kunnen richten op haar andere activiteiten, zo maakt de federatie bekend.

Bouwmeester is sinds 1 juli 2017 directeur van de NDF. Voorheen was zij in de Tweede Kamer woordvoerder zorg namens de PvdA, sinds 2006. Naast haar functie bij de NDF is zij senior adviseur e-health bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, voorzitter van de stichting Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) en lid van de raad van advies van het CAK.

"Het afgelopen jaar heeft zij met veel plezier en ambitie leiding gegeven aan het bureau van de NDF", aldus de federatie. "Lea kijkt trots terug op de resultaten die geboekt zijn, maar heeft deze zomer een nieuwe afweging gemaakt. De functie van directeur van de NDF heeft zij steeds gecombineerd met andere activiteiten die zich richten op onderwerpen als zorginnovatie, transformatie, digitale vaardigheden en e-health. Ze geeft er nu de voorkeur aan haar activiteiten de komende tijd vooral in die richting voort te zetten."

Het NDF-bestuur is bezig haar vervanging te regelen.