KNGF lanceert Meldpunt Contractering

Het KNGF, beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, lanceert het Meldpunt Contractering Fysiotherapie op 4 september. De vereniging roept fysiotherapeuten op om hun ervaringen rond het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars te melden bij dit meldpunt, die KNGF onder de aandacht gaat brengen bij de zorgverzekeraars.

Nu de contracteerperiode 2019 aanbreekt zullen fysiotherapeuten geconfronteerd worden met een veelheid aan complexe contracten die zorgverzekeraars hen aanbieden, volgens het KNGF. De brancheorganisatie publiceert elk jaar een analyse van die contracten, maar leden blijven desondanks met veel vragen zitten. Volgens zorgverzekeraars is het ondoenlijk om met elke individuele praktijk te onderhandelen.

Het KNGF lanceert het meldpunt zodat een compleet en goed onderbouwd beeld ontstaat van de knelpunten en ervaringen die tijdens het contracteerproces ontstaan. De vereniging zal de meldingen onder de aandacht brengen van zorgverzekeraars, "zodat zij in de komende jaren in generieke zin hun contracten en contracteerbeleid kunnen bijstellen". Ook beleidsorganisaties krijgen zo een compleet beeld van het verloop van het contracteerproces in de fysiotherapie, dat zij kunnen gebruiken bij hun beleidsvorming in de komende jaren.