Ignace H. De Hingh benoemd tot bijzonder hoogleraar

Oncologisch chirurg Ignace H. De Hingh wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Hij bekleedt vanaf 1 september de nieuwe parttime leerstoel ’Integrale benadering van patiënten met een gastro-intestinale maligniteit’, die de zorg wil verbeteren voor patiënten die kanker hebben in een van de buikorganen.

De Hingh wil de zorg verbeteren door onder meer onderzoek te doen naar de oorzaak, de bestrijding en de behandelmethoden. Eén van de aandachtsgebieden is buikvlieskanker. Om dit mogelijk te maken heeft De Hingh sinds 1 januari 2018 ook een parttime aanstelling bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Daarnaast werkt hij samen met verschillende internationale en nationale partners, zoals de Technische Universiteit Eindhoven en Philips.

Naast het opzetten en uitvoeren van patiëntgebonden klinisch onderzoek en het actief delen van die resultaten, zet De Hingh zich ook in om de zorg voor patiënten met kanker in Nederland te verbeteren door kennis over te dragen over het opzetten van ziekenhuis-overstijgende multidisciplinaire teams. "In Nederland is de kankerzorg van hoog niveau", zegt hij. "Maar toch komt het voor dat een patiënt met een complexe vorm van kanker niet wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Daar ga ik me voor inzetten, want elke patiënt heeft recht op de beste zorg."

Catharina Ziekenhuis

De Hingh is chirurg in het Catharina Ziekenhuis. Hij is de tiende chirurg van het ziekenhuis die benoemd is tot hoogleraar. Het Catharina Ziekenhuis telt daarmee naar eigen zeggen voor zover bekend de meeste hoogleraren van Nederland die verbonden zijn aan een algemeen ziekenhuis.