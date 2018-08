Arduin stelt opnamestop in vanwege personeelstekort

Het behandelcentrum van zorgaanbieder Arduin in Aagtekerke neemt vanwege een tekort aan personeel tijdelijk geen nieuwe cliënten op. Vanwege de cliëntenstop staan momenteel twintig tot dertig gehandicapten met complexe problemen op een wachtlijst, meldt het AD.

De krant baseert zich op een brief van Arduin-directeur Peter van Wijk aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Daarin vraagt Van Wijk de minister om hulp bij het oplossen van de problemen bij de organisatie. Die zouden volgens de directeur deels worden veroorzaakt door oneerlijke concurrentie met de ouderenzorg, waar meer geld beschikbaar is om personeel aan te trekken. "Medewerkers van ons stappen over, vanwege een beter salaris en aantrekkelijkere werktijden. Wij worden stevig in de wielen gereden", aldus Van Wijk.

Van Wijk erkent ook dat mensen vertrekken bij Arduin, omdat ze zich niet herkennen in de nieuwe koers die hij heeft ingezet. De instelling heeft fors moeten bezuinigen.

Flexpool

Arduin heeft op dit moment ruim veertig vacatures, voornamelijk voor verzorgenden op locaties met cliënten die complexe zorg nodig hebben. Ook andere gehandicapteninstellingen in de regio kampen met personeelstekorten. De organisaties willen samen een flexpool inrichten om tijdelijk personeel uit te wisselen. Ook wil Arduin samen met andere gehandicaptenorganisaties en ggz-instelling Emergis voorzieningen opzetten voor behandeling van gehandicapten met meerdere problemen. Van Wijk vraagt de minister de financiële belemmeringen voor de samenwerking tussen die organisaties weg te halen, zo meldt het AD.