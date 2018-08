Psychiater uit Zutphen krijgt werkstraf wegens relatie met patiënt

De rechtbank Gelderland heeft een 59-jarige psychiater uit Zutphen veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur voor ontucht met zijn patiënt. Daarnaast moet hij de vrouw een schadevergoeding van 2500 euro betalen.

De man ging een relatie aan met een patiënte die met forse psychiatrische problemen bij hem in behandeling was. Zij hebben meerdere keren seks met elkaar gehad. Volgens de rechtbank liepen de behandelrelatie en de liefdesrelatie door elkaar en speelde de arts-patiënt relatie een rol in het overwicht dat de psychiater op zijn patiënte had waardoor zij seks met hem had. De rechtbank neemt het de psychiater "bijzonder kwalijk" dat hij wist dat zijn patiënte kwetsbaar was en op zoek naar houvast en professionele psychiatrische hulp.

De officier van justitie eiste dat de psychiater zou worden veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf, met een beroepsverbod van vijf jaar. De rechtbank ging niet mee in de eis gelet op onder meer het blanco strafblad van de man en de kleine kans op herhaling. Met het oog op de lage kans op herhaling, zoals de reclassering rapporteerde, legt de rechtbank geen voorwaardelijke gevangenisstraf op.

Beroepsverbod

Ook houdt de rechtbank rekening mee dat het Regionaal Tuchtcollege Zwolle de psychiater uit het BIG-register heeft verwijderd. Het Centraal Medisch Tuchtcollege behandelt binnenkort het beroep tegen deze uitspraak, wat volgens de rechtbank Gelderland "ingrijpende gevolgen" heeft voor de man. De rechtbank vindt om dezelfde redenen het opleggen van een beroepsverbod niet in verhouding.