Etage tbs-kliniek Poortugaal ontruimd om brand

In een cel van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal, bij Rotterdam, heeft donderdagavond brand gewoed. De eerste etage van het gebouw aan de Kijvelandsekade moest daarom worden ontruimd, meldde de veiligheidsregio. De elf tbs'ers die er verbleven, werden naar andere plekken in het gebouw gebracht.

Omdat het om een tbs-kliniek gaat, zetten brandweer en politie meteen groot in op de hulpverlening. "Op zulke plekken zijn we altijd extra alert'', zei een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brand bleef beperkt tot de cel waar hij uitbrak. Rond 19.30 uur gaf de brandweer het sein 'brand meester'. (ANP)