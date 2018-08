Arts in Congo besmet met ebolavirus

Een arts in het oosten van de Democratische Republiek Congo is in het ziekenhuis opgenomen met verschijnselen van het dodelijke en besmettelijke ebolavirus. Het zou de eerste besmetting zijn in een van de "zeer onveilige gebieden" in het oosten van het land, Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

"Het is het angstwekkende probleem waarvoor wij vreesden", zegt plaatsvervangend WHO-directeur Peter Salama in een reactie. De arts woont in de stad Oicha in het noorden van de provincie Kivu. Ook zijn 97 mensen met wie de arts contact heeft gehad inmiddels geïdentificeerd. Zij worden gevaccineerd.



De stad Oicha wordt zo goed als volledig omsingeld door rebellen van de extremistische moslimbeweging ADF, die sinds de jaren negentig actief is in oostelijk Congo en Oeganda. Hulpverleners, priesters en ambtenaren worden gegijzeld gehouden in het gebied, zei Salama.



Medewerkers van de WHO en gezondheidsexperts kwamen met een bewapende escorte van de VN eerder deze week aan in Oicha. "We weten nu van dit incident in Oicha en we moeten nu in een zeer complexe omgeving opereren vanwege de veiligheids- en toegangsproblemen", aldus Salama.



Sinds de uitbraak van ebola zijn in Congo 103 bevestigde en waarschijnlijke ebolagevallen. Inmiddels zijn 63 mensen overleden. Ruim 2900 mensen zijn sinds de uitbraak gevaccineerd. (ANP)