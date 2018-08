WRR wil meer aandacht voor psychische gezondheid

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat beleidsmakers meer oog moeten hebben voor de psychische gezondheid van Nederlanders en die meer "nieuwe en urgente prioriteit" moeten geven.

"Stemmings- en angststoornissen gaan gepaard met een grote ziektelast, komen vaker voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische status en worden in toenemende mate bij jongeren gesignaleerd", aldus de raad in de maandag gepresenteerde brief 'Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen'.

De WRR stelt ook dat Nederlanders over het algemeen gezonder zijn geworden, maar dat de verschillen in gezondheid tussen de sociaaleconomische groepen nauwelijks zijn afgenomen en op een paar punten zelfs zijn vergroot. Als voorbeeld noemt de raad de ontwikkeling van het roken. Sinds 1990 is het aantal laagopgeleide rokers met 11 procent afgenomen en het aantal hoger opgeleide rokers met 17 procent. "Onder beide groepen is dus flinke winst geboekt, maar tegelijk is het verschil beduidend groter geworden. De hardnekkigheid van verschillen in gezondheid (en gezondheidsvooruitzichten) leidt soms tot teleurstelling en moedeloosheid. Dit dreigt de winst die wel degelijk ook is geboekt te overschaduwen", aldus de WRR.

Stel daarom niet langer de gezondheidsverschillen centraal, maar het gezondheidspotentieel dat aanwezig is onder de bevolking, bepleit de WRR. "Dit potentieel kan worden uitgedrukt als de gezondheidswinst die behaald kan worden of het gezondheidsverlies dat vermeden kan worden. Zo is bijvoorbeeld sprake van meer gezondheidspotentieel bij iemand met een ongezonde levensstijl of een ongezonde leefomgeving dan bij iemand met een gezond leefpatroon. Bij de eerste is immers meer ruimte voor realiseerbare winst dan bij de tweede."

Prioriteiten

De WRR stelt drie prioriteiten voor. Zo vindt de raad dat er extra aandacht moet komen voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand, onder wie met name de minder welvarende mensen. Ook wil de WRR meer nadruk op de gezondheid van de jeugd, van voor de geboorte tot en met het achttiende levensjaar. Daarnaast moeten roken, overgewicht, ongezonde eet-­ en beweegpatronen en te uitbundig alcoholgebruik onverminderd worden bestreden.