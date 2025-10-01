Skipr

Thema: Ggz
Ggz maakt tempo met rookvrije ggz

Bijna 90 procent van de 52 ondervraagde ggz-aanbieders is rookvrij. Dat meldt de Nederlandse ggz. “Om te komen waar we nu staan, zijn veel stappen gezet”, vertelt voorzitter Ruth Peetoom.

Uit recent onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat roken de kans op een psychische aandoening verhoogt. “De kans op een manisch depressieve aandoening is zelfs anderhalf tot twee keer zo hoog onder rokers”, aldus Peetoom. “En maar liefst driekwart van de mensen die wij behandelen, rookt.”

Opleiding

Om mentale problemen waar het kan te voorkomen, zette de Nederlandse ggz in 2018 een handtekening onder het Nationaal Preventieakkoord. Daarin onderschreef de branchevereniging om rookvrij te worden in de gebouwen en op de terreinen en een rookvrij leven naast iemand behandeling te stimuleren.

Alleen op aangewezen plekken, vaak buiten, mogen mensen nog roken. Inmiddels is 90 procent van de 52 ondervraagde ggz-aanbieders rookvrij. Peetoom ziet dat er veel stappen zijn gezet. “Rookvrij worden doe je niet van de een op de andere dag en daar komt veel bij kijken.” Zo investeren veel instellingen in het opleiden van medewerkers rondom rookvrije zorg. Bijna 80 procent traint hun personeel hierin. Ook voeren instellingen zelf controles uit om de stand van zaken rondom de rookvrije beweging te toetsen. Met aanjagers, juridisch advies en kennisdeling uit andere zorgsectoren wil de Nederlandse ggz volledig rookvrij worden.

Meer over:GgzPreventie

