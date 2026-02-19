Skipr

Preventie
Gratis juridische hulp bespaart miljoenen aan zorgkosten

Gratis rechtshulp via het Juridisch Loket (JL) voor mensen met een laag inkomen levert de samenleving per geïnvesteerde euro 3 tot 5 euro aan maatschappelijke baten op. Dat blijkt uit een analyse van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het JL die donderdag is gepubliceerd.

De grootste baten hebben betrekking op gezondheid en welzijn. De stress die juridische problemen veroorzaken, vermindert de levenskwaliteit.

Minder druk op zorg

Door tijdige rechtshulp worden die problemen sneller opgelost of zelfs voorkomen, wat leidt tot minder stress. Dat vergroot het welzijn van mensen en verlaagt de druk op de zorg. Dit levert een welzijnsbaat op van 103 miljoen tot 232 miljoen euro en een reductie in de zorgkosten van zo’n 2 tot 3 miljoen euro, schatten de onderzoekers.

“Goed dat we nu aan kunnen tonen wat de concrete maatschappelijke waarde is van ons werk”, zegt Willemijn van Helden, bestuurder van het Juridisch Loket. “Elke euro die de regering investeert in vroegtijdige, laagdrempelige rechtshulp betaalt zich dubbel en dwars terug.” (ANP)

Meer over:GgzPreventieZiekenhuizen


