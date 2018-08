Verpleegkundig specialist Sylvia Verhage wint Els Borst-prijs

Verpleegkundig specialist Sylvia Verhage heeft de Els Borst-prijs 2018 gewonnen. De prijs wordt door de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt heeft voor de ontwikkeling van het beroep van verpleegkundig specialist.

Verhage ontving de prijs afgelopen zondag tijdens de ICN NP/APN conferentie uit handen van Dirk Borst, de zoon van Els Borst. De jury ziet de verpleegkundig specialist vooral als een innovator. Zij heeft zich als verpleegkundig leider bewezen mede door haar enthousiasmerende initiatieven, aldus de jury.

Verhage werkt als casemanager met patiënten met een mammacarcinoom. In haar werk staat ze bekend om haar gedrevenheid en bevlogenheid. Naast de directe patiëntenzorg is zij lid van het palliatief team en actief in de vakgroep van verpleegkundig specialisten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ook is zij lid van de afdeling V&VN Oncologie & Verpleegkundig Specialisten en voorzitter van het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie & palliatieve zorg. Hierin is zij intensief betrokken geweest bij de positionering van de verpleegkundig specialist oncologie in het werkveld.