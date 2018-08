Aurobindo roept Valsartan terug

Farmaceutisch bedrijf Aurobindo Pharma heeft, in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, besloten twee batches Valsartan terug te roepen. Het middel wordt onder andere gebruikt voor hoge bloeddruk en hartfalen.

In juli heeft de IGJ een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof valsartan teruggeroepen, vanwege een ongewenste stof NDMA in de medicatie. Aurobindo Pharma heeft een andere grondstofleverancier dan de leverancier bij de eerste terugroepactie. Nu blijkt volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) uit eigen onderzoek van de fabrikant dat er bij twee voor de Nederlandse markt bestemde partijen valsartan een zeer lage hoeveelheid NDMA-vervuiling is aangetroffen in de bij het productieproces gebruikte grondstof.

De aangetroffen hoeveelheid NDMA is lager dan de hoeveelheden in de valsartan-producten die in juli en augustus van dit jaar zijn teruggeroepen en Aurobindo Pharma heeft geen andere batches in Nederland op de markt dan deze twee waarin grondstof van deze leverancier is gebruikt. Toch roept de farmaceut de twee partijen die in juli van dit jaar op de markt zijn gekomen uit voorzorg terug bij apothekers.

Het CBG benadrukt dat het om slechts één partij van elk van de twee genoemde middelen gaat. Partijen van deze producten die na deze op de markt gekomen zijn, zijn bereid met grondstof van een andere producent. Er zijn genoeg alternatieve medicijnen met een vergelijkbare werking.