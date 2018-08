Noord-Brabant komt met nieuwe aanpak verwarde mensen

In de provincie Noord-Brabant is een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de zorg voor personen met verward gedrag. Het betreft een set afspraken en maatregelen voor onder meer politie, zorgorganisaties, openbaar ministerie en Brabantse gemeenten.

Dit schrijft het Brabants Dagblad.

Initiatiefnemer van de gezamenlijke aanpak is de stuurgroep Leidraad Gemeenten Verwarde Mensen, waarin onder meer burgemeesters van Brabantse gemeenten zitting hebben. Een van de maatregelen is dat mensen die bij instellingen bekend zijn als risicogroep gevraagd wordt een crisiskaart in te vullen die zij op zak dragen. Hulpverleners kunnen op die kaart ontdekken hoe met hen om te gaan. Directeur GGD Karin Van Esch: "De een moet je niet aanraken, want dan gaat hij of zij door het lint. De ander wil juist een knuffel in een crisissituatie. Alles bij elkaar zijn het allemaal hulpmiddelen voor een betere aanpak van mensen met verward gedrag. Maar het blijft per geval toch altijd moeilijk om precies in te schatten wat er aan de hand is. Vandaar dat ook deskundigheid bevorderd dient te worden bij mensen in het veld."

Meldingen

De politie in Brabantse gemeenten krijgt steeds vaker meldingen over verwarde personen. Alleen in Noordoost-Brabant kwamen in 2017 5.898 meldingen binnen over verwarde personen, tegenover 3244 meldingen in 2013. "Er gaat veel politiecapaciteit zitten in meldingen rond overlast van verwarde personen", zegt Jan Pommer, burgemeester van Sint-Michielsgestel en deelnemer aan de stuurgroep. "De kunst is nu om dat veel beter te organiseren. Als echt de openbare orde in gevaar komt, dan komt zeker de politie. Maar in een aantal gevallen kan er preventief veel gebeuren met wijkagenten en bijvoorbeeld wijk-GGD'ers zoals die in Vught actief zijn. Die signaleren al zeer snel dat het fout dreigt te gaan en kunnen dan al ingrijpen. Daarmee gaat het groot aantal meldingen per jaar al flink naar beneden."