Vrijwilliger krijgt celstraf voor misbruik dementerende vrouw

Een 45-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor ontucht met een dementerende vrouw (73). De man werkte als vrijwilliger in het tehuis waar ze woonde. Hij mag ook geen contact meer hebben met de vrouw en niet meer in de buurt van de zorginstelling komen, heeft de rechtbank in Utrecht bepaald.

De man heeft zijn handelingen gefilmd. Het slachtoffer mocht er met niemand over praten. Het slachtoffer was niet in staat zelf te beslissen om mee te werken aan seksuele handelingen of daartegen weerstand te bieden, stelt de rechtbank.

De aanranding zorgde voor grote onrust bij bewoners en medewerkers. Volgens de rechtbank is het zeer zorgelijk dat hij de verantwoordelijkheid voor het misbruik deels bij het slachtoffer legt. De man is licht verstandelijk beperkt, daarom kan het misbruik hem niet volledig worden toerekenend, oordeelde de rechtbank. (ANP)