Cardiologen Ruwaard van Putten eisen miljoenen van de staat

Drie cardiologen van het voormalig Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse willen miljoenen euro's zien van de Nederlandse staat. Zij hebben sinds hun schorsing in november 2012 niet meer hebben kunnen werken, zegt hun advocaat, en zijn daardoor ernstig financieel zijn benadeeld.

De cardiologen van het Ruwaard van Putten werden geschorst, onder meer omdat op hun afdeling meer mensen dan gemiddeld zouden overlijden. Later bleek uit onderzoek dat de sterftecijfers niet veel hoger waren dan in soortgelijke ziekenhuizen. De artsen stapten naar de rechter om hun schorsing aan te vechten. De Raad van State oordeelde dat de eerste schorsing deugde, maar dat de verlenging voor onbepaalde tijd niet nodig was geweest.

Reputatie

De schorsing was zo schadelijk voor hun reputatie dat niemand meer met de artsen wilde werken. "Een van de artsen sprak toevallig goed Duits. Hij heeft ver onder zijn niveau nog een baantje kunnen krijgen", zegt hun advocaat tegen RTV Rijnmond.

De staat acht zich hiervoor niet verantwoordelijk, zo meldt de lokale omroep. De aanleiding voor de schorsing wordt immers niet betwist. Ook de Raad van State en de tuchtcolleges zagen geen reden om de zaken niet te behandelen. Wat er in de media over deze zaak verscheen, was niet aan de overheid te wijten, aldus de staat.

De rechtbank Den Haag doet in november uitspraak in deze zaak, aldus RTV Rijnmond.