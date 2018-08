Eerstelijnsaanbieders bouwen gezondheidscentrum in Waalre

Een groep eerstelijns zorgaanbieders gaat een nieuw gezondheidscentrum bouwen in Waalre. Het kan in 2020 worden opgeleverd, zeggen twee van de initiatiefnemers in het Eindhovens Dagblad. Volgens de gemeente is 2020 erg optimistisch. Er ligt wel een intentieovereenkomst, maat nog geen akkoord waarin de precieze taakverdeling is vastgelegd.

Huisartsen Caspar van Sambeek en Maud Roelofsen zijn samen met de apotheker uit winkelcentrum De Bus en fysiotherapeuten van De Knegt en Bungelaar de initiatiefnemers en investeerders. In het nieuw te bouwen pand kunnen Waalrenaren straks ook terecht bij diëtisten, verloskundigen, psychologen, logopedisten, podotherapeuten en een osteopaat.

Het gezondheidscentrum moet zo'n 1500 vierkante meter groot worden, verdeeld over twee verdiepingen. De precieze tekeningen van de architect zijn nog niet klaar en de grondprijs is wel met de gemeente besproken maar het perceel is nog niet gekocht. Dat zijn volgens Van Sambeek en Roelofsen formaliteiten. “We hebben in april een overeenkomst met het college van B en W getekend", zegt Van Sambeek in de krant. Zodra de bestemming van de grond is aangepast, wordt de koop afgerond. Over de totale prijs van het project, wilden de artsen nog niets kwijt. Dat is ook nog deels afhankelijk van de duurzaamheidseisen van de gemeente, aldus het Eindhovens Dagblad.