Thema: Preventie
Steeds meer Zeeuwse gemeenten sluiten zich aan bij Kerngezond

Meer gemeenten in Zeeland verbinden zich aan het initiatief Kerngezond, een samenwerking tussen zorgprofessionals zoals huisartsen, fysiotherapeuten en apotheken.

Kerngezond werd opgericht in Vlissingen, met geld uit het compensatiepakket voor het wegblijven van de marinierskazerne. Daar zijn inmiddels verschillende gemeenten bij gekomen, zoals Middelburg, Borsele, Sluis, Hulst en Terneuzen. Mogelijk sluiten zich binnenkort nog twee Zeeuwse gemeenten aan, meldt Omroep Zeeland.  

Anders werken

De samenwerking is zo sterk geworden dat het volgens voorzitter Ruben Leijnse van Kerngezond Vlissingen en bestuurder bij Amarijn een basis is geworden om anders te werken. Met Kerngezond moet de druk op de zorg verlaagd worden. Dingen die mensen zelf kunnen, moeten ze ook zoveel mogelijk zelf doen. Zorgverleners worden alleen ingezet waar ze echt nodig zijn.

