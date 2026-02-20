Ziekenhuis Rijnstate en eerstelijnszorg vormen Artrosenetwerk Centraal Gelderland

Rijnstate, Onze Huisartsen, Fysiocare Zuidoost Gelderland en Coöperatie Paramedie Gelderland Midden gaan samenwerken bij de zorg voor mensen met artrose. Dat doen zij in het Artrosenetwerk van Centraal Gelderland (Arnhem e.o.).

Binnen het Artrosenetwerk Centraal Gelderland wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde Stepped-Care aanpak. Het uitgangspunt is dat elke patiënt begint bij stap één. Bij stap één krijgt de patiënt voorlichting van de fysiotherapeut of de huisarts. Als de klachten niet verminderen, volgt stap twee. Hierbij krijgt de patiënt intensievere begeleiding van de fysiotherapeut. Als deze stappen niet voldoende resultaat opleveren, volgt mogelijk een verwijzing naar een orthopedisch chirurg in Rijnstate.

De organisaties willen samen sneller, effectiever en gerichter werken aan vermindering van klachten en het verhogen van kwaliteit van leven van mensen met artrose, zo laten ze weten.