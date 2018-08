Noordwest Ziekenhuisgroep gaat weer longpatiënten opnemen

Met ingang van 1 september 2018 neemt de Noordwest Ziekenhuisgroep weer klinische longpatiënten op. Dat zal zowel op de locatie in Den Helder zijn als in Alkmaar. De vakgroep longgeneeskunde is op volledige sterkte, zo laat de ziekenhuisorganisatie weten.

"We hadden gehoopt dat we eerder longpatiënten konden opnemen maar dat bleek niet haalbaar”, zegt Joop Hendriks, voorzitter raad van bestuur tegenover Den Helder Actueel. "Inmiddels hebben we weer voldoende longartsen en kunnen we op verantwoorde wijze deze zorg weer bieden in Den Helder."

Noordwest Ziekenhuisgroep zag zich door onderbezetting van de vakgroep longgeneeskunde in september 2017 genoodzaakt een tijdelijke opnamestop voor de klinische longpatiënten in Den Helder af te kondigen.