Eerstelijnsorganisatie VS vermindert opnames met 40 procent

Het Amerikaanse Oak Street Health heeft het aantal ziekenhuisopnames onder haar patiƫnten met 40 procent weten terug te brengen. De eerstelijnsorganisatie wist dit te bereiken door te focussen op preventie, medicatiebegeleiding en gedragsverandering.

Uniek aan het in 2012 opgerichte Oak Street Health is dat deze eerstelijns aanbieder ouderen aanbiedt het financiële risico voor hun zorg over te nemen. Via particuliere verzekeraar Medicare Advantage laat de verzekerde diens zorgbudget door Oak Street beheren. Oak Street betaalt daaruit de zorg die het levert en staat als het toch tot dure opnames komt, garant voor de kosten daarvan.

"Onze organisatie heeft dus een krachtige incentive om, zoals wij dat zeggen, patiënten blij, gezond en uit het ziekenhuis te houden", zegt Griffin Myers, oprichter van Oak Street Health, in een interview met het digitale platform Qruxx. "Dat doen we ten eerste door onze processen professioneler en effectiever in te richten dan we tot nu toe in de eerstelijnszorg hebben gezien. We leveren evidence based zorg, meten werkelijk alles wat we doen en gebruiken de data structureel om onszelf te verbeteren. Ten tweede laten wij iedereen toe tot onze zorg, los van economische of medische status."

Laagdrempelig

Myers: "Wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, is dat 80 procent van onze reductie in ziekenhuisopnames voortkomt uit drie dingen. De eerste is toegang, dus laagdrempeligheid en bereikbaar zijn. Zo hebben wij ook een vervoersservice voor mensen die niet zelfstandig kunnen komen. De tweede is gedragsondersteuning: inzoomen op ongezond en verslavend gedrag van patiënten en daar met ze aan werken. De derde is medicatiebegeleiding." Zo heeft Oak Street Health gedragsspecialisten in huis die patiënten ondersteunt bij het innemen van medicijnen.

Sinds 2012 is Oak Street Health hard gegroeid. Gefinancierd door een investeringsmaatschappij zijn er ondertussen 38 klinieken opgezet. De meeste klinieken van Oak Street bevinden zich in achterbuurten van grote steden als Chicago, Detroit, Indianapolis, Cleveland en binnenkort Philadelphia.