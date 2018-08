Zorgorganisaties zetten zich in voor betere zorg ziekenhuis Rwanda

Zorgpartners Midden-Holland, Lelie zorggroep en het Maasstad Ziekenhuis hebben afgesproken dat ze zich samen gaan inzetten om de gezondheidszorg in Afrika te verbeteren. Zorgverleners van de drie organisaties gaan het Kibogora Ziekenhuis in Rwanda bezoeken om de zorg te optimaliseren.

Bestuurders van de drie instanties hebben een visiedocument ondertekenden om de samenwerking te bekrachtigen. Het project ten behoeve van het Kibogora Ziekenhuis in Rwanda is één van de projecten van de 'Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals'. Deze stichting heeft als missie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in Afrika en in het bijzonder Afrikaanse ziekenhuizen.

De stichting werkt projectmatig aan oplossingen om de zorg in Afrikaanse ziekenhuizen te optimaliseren. Zorgverleners van de drie betrokken organisaties zullen twee keer per jaar het Kibogora Ziekenhuis bezoeken. Medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis richten zich op het opleiden van artsen en verpleegkundigen, zorgverleners van Zorgpartners Midden-Holland geven scholing op het gebied van zorg in de laatste levensfase en de Lelie zorggroep geeft scholing op het gebied van thuis- en nazorg.

Peter Langenbach, voorzitter Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals en voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis, over de samenwerking: "We zijn erg blij dat Lelie zorggroep en Zorgpartners Midden-Holland zich hebben aangesloten bij onze foundation. Samen bereik je immers meer dan alleen. Ik verwacht dat we via onze lokale projecten voor het Kibogora Ziekenhuis een grote impact hebben op de kwaliteit van zorg. Niet alleen wat betreft dat specifieke ziekenhuis, maar ook daarbuiten."

Kwaliteit van de patiëntenzorg

Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals is in 2010 opgericht, destijds in het kader van het partnerschap tussen Hôpital Laquintinie in Kameroen en het Maasstad Ziekenhuis. Daarbij was het doel om de kwaliteit van de patiëntenzorg in Laquintinie te vergroten. Op basis van de opgedane ervaringen zet het Maasstad Ziekenhuis zich sinds 2014 in voor andere projecten in Afrikaanse ziekenhuizen.