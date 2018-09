BovenIJ ziekenhuis en Philips werken aan e-healthoplossingen

Het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord wil meer samenwerken met zorg- en welzijnsorganisaties in het stadsdeel. Een nieuwe samenwerking met Philips moet digitale oplossingen bieden voor de communicatie tussen de zorgverleners onderling en met cliënten.

De focus van het programma ligt in eerste instantie op chronische zorg voor cardiologische en COPD-patiënten. Later wordt bekeken of dit kan worden uitgebreid naar andere patiëntengroepen, zo maken Philips en BovenIJ bekend.

De samenwerking start met de ontwikkeling van een integraal digitaal zorgpad om cardiologische en COPD-patiënten op afstand te kunnen begeleiden. Hieronder vallen bijvoorbeeld patiënten met chronisch hartfalen en hypertensie. Verschillende e-health-applicaties worden ingezet om patiënten te begeleiden en zorgverleners te ondersteunen bij het maken van beslissingen.

"Met deze nieuwe e-health-toepassing hopen we patiënten beter op afstand te kunnen behandelen en daarmee vermijdbare ziekenhuisopnames te voorkomen en poliklinische herhaalbezoeken te verminderen", zegt Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur van het BovenIJ ziekenhuis. "Patiënten komen zo dichter bij het ziekenhuis en andere zorgaanbieders te staan, zonder dat ze daadwerkelijk in het ziekenhuis hoeven te komen. Mocht dit succesvol blijken, dan starten we met het opschalen naar een bredere groep patiënten met andere chronische aandoeningen."

Connected care

"Om een hoge kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren, informatie beter te kunnen ontsluiten en toegankelijker te maken, zijn zorgaanbieders hun zorg anders aan het inrichten", vult Henk Valk, CEO Philips Benelux, aan. "Wij zijn zeer verheugd om hier samen met het BovenIJ ziekenhuis over na te denken en strategische ondersteuning te bieden met onze connected care-oplossingen. Samen werken we zo aan betere uitkomsten, hogere efficiëntie en meer tevreden patiënten en zorgpersoneel."

Voor de inzet van e-health worden onder andere de oplossingen van VitalHealth ingezet, dat sinds vorig jaar onderdeel is van Philips. Aansluitend aan de ontwikkeling van monitoring en begeleiding van patiënten met chronische ziekten verkennen de twee partijen de mogelijkheden voor integrale monitoring van patiënten bij acute zorg met de monitoringsoplossing IntelliVue Guardian van Philips. Hierin worden gemonitorde patiëntgegevens gecombineerd met patiëntdata.