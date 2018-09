NPO Radio 2 zamelt geld in voor KWF

NPO Radio 2 zamelt deze week geld in KWF Kankerbestrijding. Tijdens de eerste editie van De Collecteweek, die maandag begint, zetten dj's en luisteraars zich hiervoor in.

Zo doopt Rob Stenders zijn Platenbonanza om tot Collectebonanza en maakt hij samen met Caroline Brouwer 24 uur per dag radio vanuit zijn huis in Almere. Collega-dj's Bart Arens organiseert een zo groot mogelijk optreden waar iedereen aan mee kan doen en Wouter van der Goes en Frank van 't Hof trekken met een speciale bus door het land om bij vijfduizend huishoudens te collecteren.

Ook is er zowel op de radio, op social media en via podcasts aandacht voor de ziekte. Dj Timur Perlin maakt vijf dagen lang reportages vanuit het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam over hoe het is om te leven met kanker.

De NPO Radio 2 Collecteweek duurt tot en met vrijdag. (ANP)