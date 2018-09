Arq Psychotrauma Expert Groep benoemt nieuwe bestuurder

Gerdy van Bellen is benoemd tot lid van de raad van bestuur bedrijfsvoering van Arq Psychotrauma Expert Groep, een landelijk expertisecentrum voor psychotrauma. Per 1 september vormt zij samen met Jan-Wilke Reerds en Ate Osinga de raad van bestuur.

Van Bellen is sinds 2013 werkzaam als directeur van het Instituut voor Psychotrauma (IVP), één van de partners in Arq. Het laatste jaar was zij samen met mededirecteur Caroline Six verantwoordelijk voor zowel het IVP als Stichting Impact. Voorheen was Van Bellen onder meer werkzaam bij Ahold en als zelfstandig organisatieadviseur en interim-manager.

Arq is een groep instellingen en organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Partners zijn onder meer Stichting Centrum ’45 en het Instituut voor Psychotrauma.