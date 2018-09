Bijzonder hoogleraar doet onderzoek naar therapietrouw

Liset van Dijk is per 1 augustus benoemd tot bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel, die is ingesteld door onderzoeksinstituut NIVEL, heeft als doel om het onderzoek naar voorschrijving en gebruik van medicatie en therapietrouw te stimuleren.

Daarnaast moet de leerstoel verder invulling geven aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke discipline farmaceutisch zorgonderzoek.

Van Dijk zal in haar onderzoek speciale aandacht besteden aan de organisatie van farmaceutische patiëntenzorg en de effecten daarvan op medicatiegebruik en therapietrouw. Daarnaast richt haar onderzoek zich op de effecten van beleidsvorming op medicatiegebruik en op internationaal vergelijkend onderzoek naar verschillende aspecten van medicatiegebruik en de apothekerspraktijk. Verder gaat Van Dijk zich bezighouden met onderwijs in de farmaceutische patiëntenzorg binnen de apothekersopleiding.

De leerstoel is ondergebracht bij de groep farmacotherapie, -epidemiologie & -economie van het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP) en bij de opleiding farmacie. Met de leerstoel wordt de inbreng van de klinische praktijk in het onderzoek en onderwijs binnen het vakgebied farmacie verder versterkt.