Libertas Leiden benoemt nieuwe toezichthouders

Linda Sas en Abdelilah el Barzouhi zijn per 1 september toegetreden tot de raad van toezicht van zorg- en welzijnsorganisatie Libertas Leiden. Ze volgen Ria van Vliet op, die onlangs afscheid nam na de maximale termijn van acht jaar toezichthouderschap.

Sas is in het dagelijks leven directeur Concernzaken bij woningcoöperatie Ymere in Amsterdam. Zij heeft ervaring met onder meer strategisch personeelsbeleid, innovatie en verandermanagement. Binnen de rvt van Libertas Leiden neemt Sas zitting in de financiële auditcommissie.

El Barzouhi werkt als cardioloog in opleiding bij het Haga-ziekenhuis en studeert hiernaast rechtsgeleerdheid. Hij is als jonge toezichthouder betrokken bij de werkgroep diversiteit van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Binnen de rvt van Libertas Leiden neemt El Barzouhi zitting in de Commissie Kwaliteit.

Tonny van de Vondervoort, voorzitter van de raad van toezicht van Libertas Leiden, over de komst van de nieuwe leden: "Tijdens de selectie deed zich de kans voor om twee toezichthouders te benoemen die beide hun eigen kennis en ervaring meenemen, zowel op het gebied van medisch-inhoudelijke thema’s en bedrijfsvoering als in leeftijd en achtergrond. Die kans hebben we met beide handen aangegrepen."