'Verplichte registratie wachttijden moet van tafel'

De wachttijden en wachtlijsten voor casemanagement dementie zijn afgenomen, blijkt uit een onderzoek in opdracht van minister Hugo de Jonge (VWS). Omdat de gemiddelde wachttijd binnen de Treeknorm valt, dringt ActiZ er op aan om de verplichte registratie van wachttijden en wachtlijsten niet in te voeren, om onnodige administratieve lasten tegen te gaan.

Uit de 'Evaluatie van het huidige gebruik, wachttijden en wachtlijsten Casemanagement Dementie' die onderzoeksbureau HHM heeft uitgevoerd, blijkt dat momenteel zo’n 62.000 mensen gebruik maken van casemanagement. Op deze wachtlijsten voor casemanagement dementie staan in totaal 1136 mensen, de gemiddelde wachttijd bedraagt 33 dagen. 496 Mensen staan langer dan zes weken op een wachtlijst, dit is langer dan toegestaan is volgens de Treeknorm. Dit is een lager aantal dan in voorgaande jaren.

ActiZ meldt in een reactie blij te zijn dat de wachttijden en wachtlijsten voor casemanagement dementie zijn afgenomen en wijst op de gemiddelde wachttijd van 33 dagen, die binnen de Treeknorm valt. De brancheorganisatie wijst erop dat de 496 mensen die langer dan zes weken op zorg moeten wachten, minder dan 1 procent uitmaken van het totaal aantal mensen dat gebruik maakt van casemanagement dementie. ActiZ dringt er daarom op aan om de verplichte registratie van wachttijden en wachtlijsten niet in te voeren, die per 1 december moet gaan gelden.

Tekort aan casemanagers

De wachtlijsten blijken te ontstaan vanwege capaciteitsproblemen. In de regio's waar dit speelt, zijn onvoldoende casemanagers beschikbaar om aan de vraag te kunnen voldoen, of de maximale caseload van de casemanagers is bereikt. ActiZ stelt: "Verplichte registratie van wachttijden en wachtlijsten lost dit tekort aan casemanagers dementie niet op. Het leidt alleen tot extra administratieve lasten, die op de schouders van de zorgmedewerkers terecht komen. De sector kampt al met een personeelstekort, dus hoe minder administratieve lasten hoe beter."

ActiZ vindt het dan ook "zeer onwenselijk" dat alle zorgorganisaties in Nederland worden verplicht om wachttijden en wachtlijsten te gaan registreren. Op de dringende oproep van ActiZ en BTN voor de zomer aan de minister om invoering van deze verplichting tegen te houden, heeft De Jonge niet gereageerd. Graag gaat ActiZ alsnog met het ministerie van VWS in gesprek over het inperken van de wachttijden casemanagement dementie. "Dit vraagt een gerichte aanpak in de regio’s om de capaciteit van casemanagers dementie uit te kunnen breiden en/of efficiënter in te kunnen zetten."