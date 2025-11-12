ActiZ herbenoemt Anneke Westerlaken als voorzitter

Anneke Westerlaken is sinds 2022 voorzitter van ActiZ. Daarvoor was zij onder meer voorzitter van CNV Zorg & Welzijn, bestuurslid van CNV Connectief, onderdeel van het coöperatiebestuur van PGGM en bestuurder bij stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Niet wachten op Den Haag

Woensdag 12 november werd Westerlaken opnieuw gekozen als het gezicht van ActiZ. Volgens vicevoorzitter Ronald Schmidt vertaalt Westerlaken complexe vraagstukken naar handelingsperspectief voor de leden van de branchevereniging. “Onder haar leiding blijft ActiZ niet aan de zijlijn, maar neemt de vereniging actief deel aan het vormgeven van de toekomst van de zorg voor ouderen. Die toekomst is immers niet van zorgorganisaties, maar van mensen zelf én ons als maatschappij.”

Volgens Westerlaken ligt de uitdaging voor de toekomst in het benutten van wat er wél kan in de samenleving. “We hebben de afgelopen jaren laten zien dat zorg niet losstaat van het leven, maar er onderdeel van is”, reageert Westerlaken. De volgende stap is om die houding verder te versterken met vernieuwende samenwerkingen, met aandacht voor de professionals die het mogelijk maken en met verhalen die laten zien dat ouder worden ook perspectief biedt.” Ze roept op om niet te wachten op politiek Den Haag, maar zelf verandering in gang te zetten.