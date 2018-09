Virtual reality helpt bij fantoompijn

Het UMCG doet mee aan een internationale proef waarbij patiënten die een arm of been kwijt zijn, hun afgezette ledemaat even 'terugkrijgen' via een computeranimatie. Dit meldt het Dagblad van het Noorden.

De behandeling is gericht op het bestrijden van fantoompijn. Meer dan de helft van alle geamputeerde patiënten lijdt aan deze pijn in afgezette lichaamsdelen.

De deelnemers zien zichzelf op een monitor, inclusief het afgezette lichaamsdeel dat met behulp van virtual reality weer aan hun lichaam is gezet. Ze besturen dit met de spieren in hun stomp en doen allerlei oefeningen. Ze zien op de monitor een arm bewegen die zij niet meer hebben, maar hun hersenen denken dat het hun eigen arm is. Zo ervaren de patiënten minder pijn. Eén deelnemer werd voor het eerst in 32 jaar weer eens wakker zonder fantoompijn. (ANP)